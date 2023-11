Obbligo delle catene da neve a bordo | l’elenco delle strade del Lazio interessate

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023 Sta per scattare l’anche nel. Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ricorda, infatti, che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’dio pneumatici invernali su tutte lestatali e raccordi autostradali in gestione nel. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza dio ghiaccio su strada. Nel dettaglio, lesono: NSA 574 EX S.S. N. 578 “Salto Cicolana” dal km 10,200 al km 13,325, SS 156 “Dei Monti ...