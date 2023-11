A queste scene ci stiamo ormai abituando. Gli attivisti di Ultima Generazione paralizzano il traffic o sedendosi per terra sulle striscie pedonali con i loro striscioni e gli automobilisti si ...

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Milano. Automobilista inferocito TGLA7

Mafia: blitz tra Palermo e New York, colpiti vecchi boss e nuove leve Il Sole 24 ORE

i Blitz si sono dovuti arrendere con il riscontro di 36-0, punteggio fin troppo pesante per quanto espresso dai ciriacesi sul terreno di gioco. Archiviata questa giornata, tutti di nuovo in campo per ...A queste scene ci stiamo ormai abituando. Gli attivisti di Ultima Generazione paralizzano il traffico sedendosi per terra sulle striscie pedonali con i loro striscioni e gli automobilisti si ribellano ...