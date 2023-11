Nota tattica di Inter-Frosinone | Dimarco indirizza la partita

(Di lunedì 13 novembre 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultimadell’. Dopoparliamo del gol di Federico. UOMO DECISIVO – Impossibile slegaredal nome di Federico. Il numero 32 nerazzurro infatti hato l’andamento dellacol gol dell’1-0 sul finale del primo tempo. Una rete praticamente da metà campo. Tanto bella, quanto inattesa per dinamica, quanto importante. PRESENZA A SINISTRA –, dopo il riposo in Champions League col Salisburgo, è partito titolare nella gara col. Questa è la sua heatmap presa da ...

E' stata attivata una "pausa" per lasciare l'ospedale di Shifa in direzione Salah ad Din. ... In unaprecedente, Eucom aveva chiarito che 'non ci sono indicazioni di un'attività ostile' che ...

Messina invisibile: il Latina cala il tris. Ora è crisi nera Corner Messina

La nota tattica: tanti cross ma area vuota, distanza tra i reparti e l'assenza di un regista nella... tuttosalernitana.com

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Atalanta-Inter parliamo dell’ingresso di Darmian. UOMO DECISIVO – Darmia ...Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Roma parliamo della prestazione di Thuram. UOMO DECISIVO – Di part ...