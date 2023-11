Non si sa ancora come risolvere la situazione della Garisenda

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nel comitato tecnico si dibatte sugli interventi per mettere in sicurezza la torre di Bologna che ha iniziato a torcersi in modo anomalo

Tutto èin fase di verifica,si ha la piena certezza che siano stati certi comportamenti dei compagni a spingere il minorenne al suicidio, ma c'è il forte sospetto ed è questa una delle ...

Le guerre non fermano la solidarietà. Donazioni di midollo osseo tra ... Avis Nazionale

La relazione medico-paziente fa parte della cura, ma spesso ancora non è così. Cosa fare Corriere della Sera

Non si arresta il fenomeno Paola Cortellesi, l'attrice e ora regista, con C'è ancora domani, conquista il cuore del pubblico italiano e sfiora i 13 milioni totali, battendo il debutto di The Marvels, ...In tre anni (2018-2021), in Europa, sono state commercializzate 46 molecole anticancro innovative. L’Italia ha garantito la disponibilità a 38 di questi nuovi farmaci, collocandosi al terzo ...