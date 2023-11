Non è solo colpa di Garcia Max e Inzaghi | perché hanno ragione entrambi

Leggi su video.gazzetta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Cinque domande al campionato, cinque risposte del vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro. Dal cambio in panchina a Napoli alle schermaglie tra gli allenatori di Juve e Inter in vista dello scontro diretto di Torino, passando per il nervosismo in casa Milan e le ...