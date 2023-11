Non c’è alcuna logica | a volte vai su | a volte vai giù | ma alla fine vince sempre il banco

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il 10 novembre del 2019, quattro anni fa, il Napoli eradodicesima giornata di campionato. Come oggi. Aveva 19 punti in classifica, due in meno di quelli odierni, per via di una vittoria in meno e un pareggio in più. La squadra era settima in classifica, la prima aveva un punto più dell’Inter di quest’anno. In panchina c’era Carlo Ancelotti. C’era stato il famoso para-ammutinamento, più conseguenza che causa di alcunché. Il Napoli aveva faticato dal primo minuto del campionato, tant’era. Il Corriere scriveva che ciò che mancava era un dirigente. Mancava un Marotta, sostenevano alcuni. Ad Ancelotti, dicevano altri, mancava un Galliani. Quella domenica il Napoli usciva da un pareggio a reti inviolate contro la squadra di Thiago Motta. L’ultima, lontana, vittoria azzurra risaliva a cinque gare prima, in coppa, quando parve che quasi e invece no. I giornali ...