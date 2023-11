(Di lunedì 13 novembre 2023) La serie di foto eattribuiti a “Pallywood” o “Palliwood”, la parola composta da Palestina e Hollywood usata da chi sostiene che imettano in atto messinscene cono feriti dagli attacchi di Israele (come avevamo spiegato qui). Incaso viene diffuso unche riprende una stanza con numerosiavvolti da dei teli bianchi. Uno di loro, improvvisamente, apre gli occhi e fa capire che è vivo. Il, però, non riguarda i. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta Nelle persone ...

... sicuramente, o metterti al ribasso (e alcuni sono già senza o con molti meno soldi, per... vendere i titoli senza un motivo,, non è da farsi; non avere una strategia di uscita (...

No! Questo video non mostra una sala piena di finti morti palestinesi Open

No! Questo non è il "nipote" di Netanyahu morto in battaglia Open

La speaker radiofonica e prof. di Amici ha replicato ai media USA dopo lo scivolone su Houdini (definito personaggio “biblico”): cosa ha detto ...Il programma è in via di definizione e avrà quest’’come sottotitolo la frase “Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch’io No, tu no”, citazione dalla celebre canzone ...