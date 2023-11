No! Questo video non mostra un tunnel di Hamas sotto l’ospedale di Gaza

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sui social, e riportato da diversi media, circola undove dei soldati israeliani starebbero perquisendo un deposito di armi dinelsotterraneodi. Così circola la narrazione, sostenendo che sia una ripresa attuale nel corso dell’avanzata dell’esercito israeliano nella striscia, ma la clip è datata e attribuita in un’altra zona. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta Ilnonalcun elemento che faccia intendere che sia attuale e registratoun ospedale a. Ilcircolava il 31 agosto 2023 attribuito a ...