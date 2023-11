No alla sciopero generale | Commissione di Garanzia boccia Cgil e la Uil

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 novembre 2023) Per ladigli scioperi indetti per venerdì prossimo de dUil non soddisfano i requisiti per essere considerati uno. La decisione solleva polemiche e reazioni contrastanti. La, in base a un consolidato orientamento, sostiene che la portata degli scioperi, escludendo numerosi settori, non giustifica l'applicazione della disciplina che consente deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici. La decisione è stata resa nota dstessa Autorità attraverso una nota in cui si afferma che ladiha confermato il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre, ai sensi dell'articolo 13, lett. d) della legge n. ...