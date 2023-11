NFL | nella 10a settimana crollano Ravens e Jaguars | vittorie importanti per Lions | Browns | Steelers | 49ers e Cowboys

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si è chiusa la decimadella NFL 2023-2024 ed i risultati a sorpresa non sono mancati. Riposavano le due squadre in vetta alle rispettive conference, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, per cui alle loro spalle è successo letteralmente di tutto. Iniziamo dalla AFC. I Baltimorein casa 31-33 contro i Clevelandnello scontro interno della AFC North con un field goal allo scadere dopo aver dominato la gara con vantaggi in doppia cifra fino alle battute conclusive. L’ultimo quarto ha visto Lamar Jackson e compagni sbagliare tutto il possibile ed immaginabile, fino alla beffa finale. Se Baltimore piange, Jacksonville non ride. I, infatti, vengono demoliti a domicilio 3-34 dai San Franciscoe rimangono fermi a 6-3 assieme ai Dolphins, a ...