IL CAMBIO LOOK -Junior, ora, ha iniziato il percorso riabilitativo per tornare in campo. Il brasiliano, però, ha scelto di farlo con un nuovo look. Come mostra l'immagine che segue e ...

Neymar completamente senza capelli: il motivo della foto virale Corriere dello Sport

Neymar senza stipendio e convalescente: arriva il drastico cambio look ItaSportPress

Neymar è una superstar anche a poker: il calciatore brasiliano, al momento infortunato, si diletta giocando online. Il video è virale ...Oltre il danno anche la beffa per O’Ney: Neymar-Arabia Saudita, emergono problemi seri di contratto tra il brasiliano e l’Al-Hilal ...