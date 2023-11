Neymar completamente senza capelli | il motivo della foto virale

Momento molto complicato quello che attraversando. Il campione della nazionale brasiliana si è infatti recentemente sottoposto a intervento chirurgico dopo la rottura del del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro ...

Per Neymar sono mesi difficili sotto tutti i punti di vista: prima l'infortunio a menisco e crociato che gli ha cancellato, di fatto, l'intera stagione con tempi di recupero tutti da stabilire e, rece ...L'attaccante brasiliano non potrà più giocare in questa stagione dopo l'infortunio riportato il 18 ottobre con la Nazionale contro l'Uruguay.