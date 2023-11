NextGen Finals 2023 | quando si giocano | i qualificati e gli italiani in corsa

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’attenzione del mondo del tennis è al momento tutta sulle ATPdi Torino; al loro termine, e anche dopo la Coppa Davis, sarà il turno delle, giunte alla sesta edizione e che per la prima volta verranno disputate lontano dall’Italia. Si volerà infatti in Arabia Saudita, a Jeddah, dal prossimo 28 novembre fino al 2 dicembre, per eleggere il miglior giocatore nato dall’1 gennaio 2002 in poi. Un titolo alquanto relativo però, a causa dei forfait pesanti già accertati. Carlos Alcaraz ed Holger Rune sono impegnati nel torneo dei ‘grandi’ e non hanno interesse a partecipare ad una competizione per cui sono ormai fuori scala, nonostante siano eleggibili anche il prossimo anno. Con loro hanno reso noto la rinuncia anche Lorenzo Musetti, che sarà impegnato in Coppa Davis, e Ben Shelton. Tennis, Darderi e Nardi in ...