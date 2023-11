Neverland | le opere di Ajnos bloccano l’Isola che non c’è in un tempo sospeso

Leggi su funweek

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sono passati 70 anni da quando il grande pubblico conobbe Peter Pan e la sua, con l’uscita al cinema del grande classico Disney “Le avventure di Peter Pan”. Ne sono passati invece 100, tondi tondi, da quando uscì il primo film “Peter Pan”, basato sull’opera teatrale “Peter e Wendy” di J. M. Barrie. Nonostante questo, Peter Pan è ancora il bambino in grado di far sognare i piccoli e i grandi, in modo molto meno scontato di quanto si pensi. Dietro a questo ragazzino che vola via dalla fatica di crescere ci sono tutte le paure, le ansie e i timori di diverse generazioni. LEGGI ANCHE – Disney celebra il potere dei desideri nel nuovo video di Nataleè il titolo della mostra, a cura di Roberta Cima e con il testo critico di Antonio E.M. Giordano, che dal 22 novembre sarà ospitata dalla galleria romana SpazioCima. Contiene le ...