Netanyahu non esclude accordo su ostaggi Razzi di Hezbollah su Israele

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjaminha espresso una cauta speranza per unche garantisca il rilascio di altridetenuti dal gruppo islamista Hamas, trattenuti da più di un mese dopo l'attacco di ottobre. Intantoha rivendicato il lancio di un missile anticarro contro l'Alta Galilea, riferiscono i media israeliani, secondo cui sono sei i civili rimasti feriti a Metula, al confine con il Libano. C'è anche un bambino di tre anni tra i nove cittadini americani che sono tenuti ino nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre., fa sapere la Casa Bianca, spiegando che gli Stati Uniti restano impegnati nei ''negoziati in corso'' per il rilascio degli. I genitori del bambino americano rapito, aggiunge la Casa Bianca, sono ...

... anche perché meno di tre settimane fa il presidente francese era al fianco dia ... Ma il 10 novembre il presidente francese ha concesso un'intervista alla Bbc in cui ha sottolineato che...

Hamas frena sugli ostaggi, Netanyahu non esclude l'intesa. Hezbollah spara su Israele - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Netanyahu: "Hamas non esisterà più a Gaza" Euronews Italiano

Rispondendo con energia, Netanyahu crede di poter convincere gli altri stati occidentali a non cambiare la loro posizione, almeno per qualche tempo. Questa piccola crisi è comunque rivelatrice del ...Le loro giornate trascorrono nella normale routine quotidiana, quando all’improvviso piombano in casa 5 bambini, figli di un’amica della mamma che dovranno essere ospitati per un periodo ...