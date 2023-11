NBA | risultati della notte 12 novembre | Maxey-Embiid spettacolo | volano i 76ers Wizards battuti nonostante un buon Gallinari

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Undici le partite giocate nellaNBA, che poi è stata anche un po’ serata (e dunque primo pomeriggio italiano) in virtù del fatto che, nella domenica americana, si tende sempre a usare tutta la giornata per giocare. Andiamo a riepilogare quanto accaduto sia a livello diche, chiaramente, disui parquet d’oltreoceano. Al Madison Square Garden i New York Knicks (5-4) dispongono facilmente degli Charlotte Hornets (3-6) per 129-107, allungando progressivamente a ogni quarto. Performance tutta di squadra con RJ barrett, Julius Randle e Jalen Brunson a 24, 23 e 20 punti contro i 32 isolati di LaMelo Ball. Per i Brooklyn Nets (5-5) 102-94 al Barclays Center sui Washington(2-7): decisivo Mikal Bridges con 27 e 13 rimbalzi a neutralizzare i 20 dalla panchina di Bilal Coulibaly. 12 punti in 19 ...