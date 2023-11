NBA | i risultati della notte | Philadelphia supera Indiana | Jokic non basta a Denver

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ottava vittoria consecutiva per i76ers che si tengono stretti il primato ad Est. Al Wells Fargo Center i Sixers battono 137-126 gliPacers grazie alle prestazioni delle stelle Joel Embiid e Tyrese Maxey. A fine primo tempo i punti combinati sono già 51. Alla fine il primo chiude con 37 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, mentre il secondo si gode il massimo in carriera da 50 punti (impreziositi da 7 rimbalzi e 5 assist), tirando 20/32 dal campo. Adinvece nonil contributo di Tyrese Haliburton (25 punti con 17 assist) e di Myles Turner (22). E alla fine la dedica dei Sixers va a Kelly Oubre, investito ieri da un’auto nel centro die costretto ad un lungo stop. Quinto successo di fila anche per i Miami Heat cheno 118-113 i San Antonio ...