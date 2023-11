NBA | flop Harden | solo sconfitte dal suo approdo ai Clippers

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo la sconfitta di ieri ‘notte’ coi disastrati Grizzlies, Memphis arrivava a Los Angeles con il peggior record della intera Lega (1-8), é scoppiato definitivamente il “caso” Jamesin casa. Il giocatore recentemente trasferitosi ad LA, aveva criticato il suo ex presidente ai 76ers Daryl Morey per non aver mantenuto i patti stipulati tra i due ed averlo “costretto” a giocare in un ‘sistema’ a lui poco adatto, definendosi, in tutta risposta, “I’m the System“. Nella prima partita davanti ai suoi nuovi tifosi, il ‘Barba’, ha concluso con un negativo 4-12 al tiro e 1-7 da tre. Con lui sul parquet Los Angeles ha avuto un differenziale in negativo di -28 in 28 minuti di gioco e, come se non bastasse, nelle precedenti tre partite con la sua presenza sono arrivate tutte. In quattro partite, da quando veste la casacca ...

Dopo la sconfitta di ieri 'notte' coi disastrati Grizzlies, Memphis arrivava a Los Angeles con il peggior record della intera Lega (1-8), é scoppiato definitivamente il "caso" James Harden in casa Cli ...