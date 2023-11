Nazionale | Spalletti rischia | niente Immobile per i big match Macedonia del Nord e Ucraina

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lucianoha parlato dal ritiro di Coverciano in vista delle prossime sfide di qualificazione all’Europeo contro ladele l’. Il commissario tecnico dellaItaliana ha toccato diversi argomenti, tra cui la situazione di Ciro, le scelte di convocazione e l’analisi della recente partita contro l’Inghilterra.ha confermato che Cironon sarà convocato per le due partite di qualificazione all’Europeo. La decisione è stata presa in base al momento di forma dei tre attaccanti convocati, ovvero Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori e Andrea Pinamonti. Lucianolasciafuori dallaper le qualificazioni agli ...

FIRENZE - Locatelli che torna casa per la "frattura leggermente scomposta della decima costola" è un altro contrattempo per la, compensato dal ritorno di Jorginho , per il qualespende parole di gratitudine: "Ha qualche punto di sutura in testa, ma noi abbiamo bisogno dei suoi piedi. Non vedevo l'ora di ...

trascinatore del Monza di Palladino e convocato per la prima volta in Nazionale da Spalletti. Sul taccuino dei nerazzurri inoltre c’è anche un profilo di livello come Zielinski, che senza rinnovo si ...Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza, ha parlato anche dello Scudetto conquistato col Napoli ...