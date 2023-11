(Di lunedì 13 novembre 2023) Ieri era il ventesimo anniversario della strage di, base italiana in Irak durante la guerra del Golfo

Un giorno di dolore "Potremmo dire che'attentato fu il primo esempio di 'guerra ibrida'. Per ... "Venti anni ci separano dalla terribile strage di. Venti anni da quel vile e brutale ...

Nassiriya e quell'eroe oltraggiato - ilGiornale.it ilGiornale.it

Nassiriya, a 20 anni dalla strage: i famigliari chiedono la medaglia d’oro. Mattarella: “Fu un vile attentato… La Stampa

Vent'anni dall'attentato di Nassiriya: oggi, 12 novembre, in concomitanza con l'anniversario di quell'attentato che costò la vita a 19 militari italiani (tra cui due pugliesi), si celebra anche la ...Così il presidente della Repubblica in un messaggio relativo al ventennale dell'attentato “La Giornata del ricordo dedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace, ric ...