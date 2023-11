...commemorazione delle vittime degli atti di violenza di genere presso i Giardini Caduti di... Luca Lettieri, si terrà la proiezione del docufilm "Un altro- Indagine sulla violenza ...

**Nassiriya: domani 17.30 commemorazione Camera, alle 14 scoprimento targa** La Gazzetta del Mezzogiorno

Attentato a Nassiriya, 20 anni fa l'attacco contro gli italiani in Iraq Sky Tg24

2' di lettura 13/11/2023 - È stato celebrato anche a Tolentino il 20° Anniversario della strage di Nassiriya e Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la ..."Beppe Grillo non lo sento più da tanto tempo ma è anche vero che il bene che gli... Torino Oggi.it 12-11-2023 18:45 POLITICA Guerra Israele - Hamas, Conte: 'È l'ora del coraggio per Italia e Ue' "Per ...