Napoli-Tudor | l’esito dell’incontro | le richieste dell’allenatore

(Di lunedì 13 novembre 2023) E’ finito da pochi minuti l’incontro a Roma tra Aurelio De Laurentiis e Igor. Ilè alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Rudi Garcia e il croato è il netto favorito. La squadra è reduce dalla debacle casalinga al ‘Maradona’ contro l’Empoli e il ribaltone in panchina è stato inevitabile. Il presidente De Laurentiis ha valutato tre nomi:, Mazzarri e Cannavaro. E’ andato in scena il contratto tra il numero uno azzurro e l’ex difensore croato. Ilpropone sei mesi con opzione in caso di determinati risultati come il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Foto di Gabriele Menis / Ansaavrebbe chiesto direttamente 3 milioni di euro per i prossimi 18 mesi. Sono in corso valutazioni dalle parti ed una decisione definitiva è attesa a ...