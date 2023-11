Napoli | Tudor ha detto sì | l’ultimo ostacolo prima della fumata bianca

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ci siamo quasi: Igorsi avvicina a grandi passi alla panchina del. E’ arrivato il clamoroso ribaltone in casa azzurra con l’esonero di Rudi Garcia dopo la pesantissima sconfitta del ‘Maradona’ contro l’Empoli. Il rendimentosquadra tra campionato e Champions League non è stato considerato all’altezza dell’ultima stagione e l’esonero di Rudi Garcia è stato inevitabile. E’ andato in scena un incontro tra il croato e il presidente De Laurentiis e l’esito è stato positivo. L’ex Hellas Verona e Marsiglia ha accettato la proposta deldi un solo anno di contratto, a differenza dell’iniziale richiesta di 3 milioni di euro fino al 2025. Igorhasì ed è pronto ad iniziare l’avventura sulla panchina del...

... anche se la sua idea base è il 3 - 4 - 2 - 1 o anche il 3 - 5 - 2, quindi con una difesa a 3 che rivoluzionerebbe davvero il dna del. De Laurentiis eoggi si sono visti a Roma e il ...

Terminato l'incontro De Laurentiis-Tudor Sky Sport

Igor Tudor nuovo allenatore del Napoli, l’annuncio. De Laurentiis e la lite con Garcia Corriere della Sera

Il prescelto sembra essere l'allenatore croato Igor Tudor, ex Juve, Udinese e Verona. Tutte le notizie di oggi 13 novembre 2023 in merito all'esonero di Rudi Garcia e al nuovo allenatore del Napoli ...Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, l’obiettivo per la prossima stagione non sarebbe l’allenatore francese Farioli di cui si è parlato nell’ultimo periodo ma Palladino che sta facendo molto bene a Monza.