Napoli | Rudi Garcia ha già pronta la valigia | di cartone… VIDEO

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023che saluta. Tra le mani unadi cartone. L’ormai certo esonero del tecnico francese dalla panchina delviene celebrato’ anche a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nota in tutto il mondo e che in questi giorni si sta ulteriormente animando in vista del prossimo Natale. A realizzare il pastore e a esporlo in bottega l’artista Genny Di Virgilio. La situazione è precipitata ieri dopo la clamorosa sconfitta interna contro l’Empoli. De Laurentiis ha perso ogni speranza chepossa essere l’uomo del riscatto. Il presidente delè uscito dallo stadio due ore dopo la fine della partita, senza passare per lo spogliatoio, evitando squadra e, ordinando il silenzio stampa, che ha ...

Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è tornato alla carica con Antonio Conte. A un mese ... Ha ormai deciso di esonerareGarcia, stavolta sul serio, e il profilo migliore per prenderne ...

Garcia lascia Napoli: il tecnico francese in volo per Nizza ilmattino.it

Ore calde per la panchina del Napoli: Rudi Garcia ha già lasciato la città per tornare in Francia TUTTO mercato WEB

COVERCIANO - Luciano Spalletti, c.t. dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista delle due gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina: Quali sono stati i criteri ...A Palazzo Bonaparte, la nuova sede della Filmauro, sono in corso riunioni su riunioni tra il presidente del Napoli e il suo staff dirigenziale, video call con Igor Tudor, l’allenatore che Aurelio De ...