Napoli | Pierpaolo Marino | “Attualmente Tudor profilo più adeguato”

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’ex dirigente delè intervenuto su Radio Kiss Kiss. In seguito le sue dichiarazioni: “Non sono contento di aver avuto ragione su Garcia. Faccio valutazioni sulla base della mia esperienza, e quando le rendo pubbliche, lo faccio perchè la motivazione va ricercata nella possibilità di vivere dal di dentro il calcio. Ieri ho visto la partita con gli occhi del cuore e mi sono amareggiato. Il divario tecnico e della classifica non si è visto anche se il pari era il risultato più giusto. Conho lavorato. Sono stato io a sceglierlo e a volerlo riconfermare ad Udine”.in questo momento… “Con oggettività e tranquillità ti dico che se ilprendeprende il meglio di ciò ...

Lo ha dettoMarino, ex dirigente del, a Radio Kiss Kiss

Marino: 'Lo conosco bene, vi dico chi è davvero Tudor' AreaNapoli.it

P.P. Marino: "Conosco Tudor: è il miglior allenatore che il Napoli ... Radio Kiss Kiss Napoli

I sindacati sono chiamati a modificare le modialità di astensione del lavoro in diversi settori ma già alcune categorie hanno detto che non rispetteranno le decisioni del garante ...14.20 - Continuano ad emergere retroscena sull'addio di Rudi Garcia che non si dimetterà: non rinuncerà al biennale da 6 milioni di euro che ha firmato a giugno. Dunque, dovrà essere licenziato. L’uom ...