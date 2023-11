Napoli | Osimhen | “Super offerta dall’Arabia Saudita | è stato difficile rifiutare”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Quello che èdetto è vero. Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché ilvoleva trattenermi, ma quando è arrivata l’dell’Arabia, un’enorme, è. Ho parlato con ile ho deciso di restare”. Lo ha detto il bomber delVictorraccontando la tentazione avuta in estatecol corteggiamento dell‘Al Hilal.ne ha parlato a ‘Obi One Podcast’, il podcast dell’ex calciatore nigeriano John Obi Mikel. “Èpazzesco – ha detto – più dicevo di no, più aumentavano ...

Ai box da un mese per l'infortunio al bicipite femorale, Victorè tornato ae vede il ritorno in campo. Appuntamento dopo la sosta per le Nazionali, quando l'attaccante nigeriano potrebbe esserci a Bergamo contro l'Atalanta il prossimo 25 novembre. ...

La sconfitta casalinga contro l'Empoli nella 12ª giornata di Serie A si è rivelata fatale per Rudi Garcia, esonerato a pochi mesi dal suo arrivo al Napoli con cui, probabilmente, il feeling non è mai ...Nel corso di una puntata del podcast "Obi One Podcast" condotto dall'ex centrocampista del Chelsea John Obi Mikel, l'attaccante del Napoli Victor Osimhen è tornato a parlare dell'interesse mostrato ...