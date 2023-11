Napoli | Osimhen | «Futuro? La Premier è affascinante | l’Arabia…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le parole di Victor, attaccante del, sul suocon la maglia degli azzurri. I dettagli Victorha parlato dela Obi One Podcast. ARABIA SAUDITA – «Quello che è stato detto è vero. Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché ilvoleva trattenermi, ma quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita, un’offerta enorme, è stato difficile rifiutare. Ho parlato con ile ho deciso di restare. E’ stato pazzesco… Più dicevo di no, più aumentavano l’offerta economica. Mi avrebbe cambiato la vita, loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi, io resto. Se adesso voglio continuare a giocare in Europa? Ma certo. Ho avuto dei colloqui ad agosto, per me era una decisione enorme da ...