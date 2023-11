Napoli | Osimhen ammette | “Offerta dall’Arabia era incredibile | mi avrebbe cambiato la vita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Devo essere sincero, non ho mai pensato di andarmene l’estate scorsa, perché ilvoleva trattenermi. Ma quando è arrivata l’Saudita, è stato difficile rifiutare, era davvero enorme”. Lo ha detto Victor, attaccante dele della Nigeria, al podcast The Obi One, condotto dall’ex calciatore Obi Mikel. “Ho parlato con ile ho deciso di restare – continua l’attaccante del– È stato pazzesco… più dicevo di no, più aumentavano ancora e ancora la loro proposta! Milae loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi. Io resto”. Riguardo ad un suo futuro in Premier League,dice di avere due maglie preferite: “Chelsea e ...