Napoli | Lo Monaco | il disastro ha un nome ed un cognome

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pietro Loè intervenuto a radio KissKisscon delle parole non dolci nei confronti del presidente delsulla questione Garcia e l’evoluzione della stessa dall’arrivo dell’allenatore afino ad oggi. Secondo il dirigente sportivo non sono da addossare all’allenatore tutte le colpe, ma parte di queste sono da ricercare altrove. Le motivazioni di tale riflessioni risiedono nel fatto che pur non essendo stata smantellata la squadra nei suoi giocatori, in estate è stato smantellato tutto ciò che c’è dietro. L’aver cambiato direttore, allenatore, preparatore atletico, responsabile marketing ed anche il centrale difensivo più forte della scorsa stagione, sono alla base del risultato sportivo odierno. Per quanto riguarda il successore, invece, non si è sbilanciato. Su Tudor, non conoscendolo, ...