Napoli | l’idea di De Laurentiis | traghettatore per 6 mesi | poi Conte o Farioli

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 novembre 2023) Devorrebbe undopo l’esonero di Garcia, per poi convincere in estate. Notizie calcio– Dopo l’imminente esonero di Rudi Garcia, ildovrà scegliere il nuovo allenatore. Ma secondo il Corriere dello Sport, Deavrebbe in mente una strategia ben precisa. Il presidente punterebbe su unper i prossimi 6, per poi tentare il grande colpo in panchina la prossima estate: i nomi sono quelli di Antonioo Francesco. Per il ruolo dicircolano i profili di Cannavaro, Mazzarri e Giampaolo. Si tratterebbe di una soluzione-tampone in vista della rivoluzione tecnica nella prossima ...