Napoli | la telefonata decisiva | Garcia ha le ore contate | chi arriva al suo posto

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo la sosta Nazionali, sulla panchina delnon si parlerà più francese. Il k.o. interno contro l'Empoli è risultato decisivo per convincere Aurelio de Laurentiis: Rudiverrà esonerato e, molto probabilmente, arriverà al suoIgor Tudor. L'ex tecnico dell'Udinese è la prima scelta, dopo il rifiuto di Antonio Conte di scorso mese, e l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato i contatti tra le parti. Il croato, ex Marsiglia, ha allenato in Italia anche il Verona, oltre a fare il secondo alla Juve con Andrea Pirlo allenatore. Tra Tudor e ilsi parla di un accordo fino al 2025, con eventuale opzione di rinnovo valida per un altro anno. Conte dice di nuovo “no”. Con Tudor contatti già un mese fa I contatti con Tudor non sono una novità. Erano stati avviati già un mese fa e domenica ...

... io lo venni a sapere in anteprima grazie a unada Roma. Le voci nei giorni precedenti ...della Calabria Citra che ospitò Giuseppe Garibaldi mentre si prestava a raggiungeree mettere ...

Tudor e il nodo contratto, il retroscena della telefonata di De Laurentiis Fanpage.it

Napoli, ore decisive per la panchina: De Laurentiis sceglie il sostituto di Garcia NapoliToday

Ho detto loro che volevo restare dov'ero, che mi piaceva Napoli, che non pensavo per il momento di andare ... Ricordo che vedevo le sue giocate sul telefonino di mio fratello e poi andavo in campo per ...Il suo telefonino era stato agganciato per l’ultima volta nella cella di una zona compresa tra Ischia e Ventotene dove si erano perciò concentrate, a terra ed in mare, le ricerche dei soccorritori che ...