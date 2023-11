Napoli in crisi | quei big smarriti dopo la figuraccia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Fine corsa, forse fine ciclo. Day after. Cielo plumbeo tendente al nero. Riflessioni amarissime ma stavolta si fa fatica a immaginare ripensamenti. In questoè stato individuato un...

Il campionato di Serie A nella 12ª giornata vede le vittorie di Inter e Juve contro Frosinone e Cagliari, il pareggio del Milan, in, contro il Lecce, la clamorosa sconfitta delad opera dell'Empoli e lo 0 - 0 nel derby di Roma. Ne parliamo in 'Che Domenica' con Nino Minoliti in studio con Chiara Soldi. Guarda il ...

Napoli in crisi: Garcia non parla, silenzio stampa. Rivivi la giornata Corriere dello Sport

Napoli in crisi: ecco perché Garcia è al capolinea, Tudor e Mazzarri i favoriti La Stampa

StampaIl 2023 sta finendo come il 2022 se non peggio. Non bastava la guerra fra Russia e Ucraina, ci voleva l’ennesima fiammata fra Israeliani e Palestinesi nel ridotto di Gaza. Cosa ne è del diritto ...Ricevi questa email in quanto iscritto alla newsletter. Titolare del Trattamento Dati è RCS MediaGroup S.p.A.