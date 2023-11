Napoli | Gautieri | “Mancano idee e personalità”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023) Carmine, allenatore ed ex calciatori, ha parlato anche delsu Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. In seguito le sue dichiarazioni: “Ieri ho visto unin difficoltà, ho notato una mancanza di, die questi giocatorine hanno perché sono gli stessi che l’anno scorso hanno stravinto il campionato. Detto questo, vedendo la formazione, mi sono accorto che sono stati cambiati 6/11 rispetto alla scorsa partita e Garcia ha cambiato anche modulo. Credo si dovesse partire col 4-3-3 con unica punta, Raspadori o Simeone, anche perché poi in panchina non avevi più attaccanti. E, così facendo se si doveva rimontare, si toglieva un centrocampista per mettere dentro un attaccante. Dopo la sostituzione di Simeone mi sono ...