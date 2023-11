Napoli | Garcia ha sbagliato | De Laurentiis di più Non c'è tempo |  Tudor unica via

Commenta per primo Ilnella giornata di oggi si riunirà a Roma con i propri vertici per ufficializzare da un lato l'esonero di Rudie per provare a concludere nel più breve tempo possibile la scelta del suo ...

Napoli, per Garcia è finita: Tudor in pole, Cannavaro l'alternativa La Gazzetta dello Sport

SSC Napoli, è imminente l'esonero di Rudi Garcia! Il tecnico francese ha fallito e già oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità del suo addio alla panchina azzurra, mentre il presidente Aurelio De Laurent ...Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un virgolettato che il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato ad un suo amico all'interno dello stadio Maradona. Una gara ch ...