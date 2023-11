Napoli-Garcia | facile prendersela col tecnico | De Laurentiis dovrebbe esonerare se stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Aurelio Deche si sbraccia in tribuna, piomba negli spogliatoi, apostrofa i giornalisti, zittisce i tifosi, ha ragione ad essere furibondo:avercela solo con séha le colpe che tutti potevano aspettarsi da Rudi, quindi praticamente non ha colpe: l’unico responsabile della dissoluzione deldello scudetto è De, che credeva di esserne l’artefice. Invece stavolta ne è stato la rovina. Lo avevamo già detto a settembre: Luciano Spalletti ci aveva messo due anni a costruire il, e Depotrebbe averlo distrutto in due mesi. Togliamo pure il condizionale. Ormai è chiaro che della squadra del terzo, storico scudetto non resta più nulla: gli azzurri sono sprofondati a -10 ...