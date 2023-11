Napoli-Empoli | applausi al Maradona | Il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ad inizio del secondo tempo di, i tifosi hanno applaudito calorosamente Osimhen ripreso sui maxischermi: grande attesa per il suo rientro. Notizie calcio– Nonostante la brutta prestazione delcontro l’, c’è stato un momento che ha scaldato i cuori dei tifosi azzurri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ad inizio ripresa, quando sui maxischermi dello stadio è apparso Victor Osimhen, tutto illo ha applaudito calorosamente. L’attaccante nigeriano, fermo ai box per infortunio, è stato omaggiato dai supporters partenopei con un lungo applauso pieno di affetto e di aspettative per il suo ritorno in campo. I tifosi delnon vedono l’ora che Osimhen, grande protagonista prima dello stop, torni ...