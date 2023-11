Napoli-Empoli | Andreazzoli | “Rudi Garcia è rispettoso ed educato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Non credo ci sia una spiegazione per questo bilancio positivo contro il(5 vittorie in sei partite, ndr), a volte i numeri vanno in certe direzioni che non esprimono la verità. Però è andata così e sono contento”. Queste le dichiarazioni di Aurelio, allenatore dell’, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 Sport, a proposito della vittoria di ieri al Maradona contro i campioni d’Italia. E sul clima a: “Di solito esco quando comincia la partita e non mi sono reso conto dell’atmosfera iniziale. Sapevo che c’era un po’ di malcontento, ma durante la gara ho sentito il pubblico spingere la squadra, come deve essere. Il finale pure me lo sono perso, vado subito a farmi la doccia, non ho giudizi da dare sul comportamento particolare del pubblico”. Il ko di ieri è di fatto costato la ...