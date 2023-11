Napoli | dopo la sosta cinque gare toste | non sono acque da traghettatori Condò

(Di lunedì 13 novembre 2023)la: nonda. Lo scrive (giustamente) Paolosu Repubblica. È un modo per sottolineare l’importanza della scelta del nome che succederà a Garcia e soprattutto del contratto che firmerà. Il traghettatore è un rischio. Scrive: La prima missione del successore di Garcia sarà la restituzione di valore e responsabilità a Osimhen e Kvara attraverso le partite di Champions, l’obiettivo in qualche modo ancora acceso. Attenzione però: le primeavversariela pausa saranno Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e il decisivo Braga. Nonda ...

...snodo la prossima sfida del 26 novembre tra le due storiche rivalila sosta per la nazionale. Prima di santificare le due predestinate, bisogna però capire che cosa sia successo ae Milan.

Il Napoli pensa già al dopo Garcia: in agenda incontro con Tudor - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli in silenzio stampa dopo l’Empoli: nessuno commenterà la sconfitta. Ecco cosa filtra sulla posizione di Garcia Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il Napoli… Leggi ...Lo rende noto la Figc. Al momento non è prevista alcuna nuova convocazione in sostituzione dei tre calciatori di Napoli, Atalanta e Milan.