, nelle dichiarazioni post derby rilasciate a DAZN, ha riconosciuto il fatto che, pur giocando per vincere, " il punto è qualcosa di positivo e sicuramente meglio della sconfitta" . ...

Mourinho punge il Milan: “Hanno perso…anzi pareggiato col Lecce” Pianeta Milan

Video, Mourinho punge Sarri: "Io ho vinto 26 titoli, lui pochi..." La Gazzetta dello Sport

"Derby, la Lazio si ferma al palo. La Roma corre ma non punge". Così in apertura Il Messaggero, che analizza il derby di ieri tra la Roma e Lazio, terminato con uno scialbo 0-0. "Pochi tiri, è 0-0 e ...“L’attesa per il derby è sempre complicata e per me preparare il derby è sempre difficile perché per me sapete cosa vuol dire. Gli aspetti positivi registrati Per esempio, l’atteggiamento che abbiamo ...