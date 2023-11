Nonostante il pareggio a reti inviolate nel derby contro la Lazio , Joséè tornato a casa sereno. "È un punto, quando si gioca lo fai per vincere ma un pari è sempre meglio di una sconfitta - aveva detto al termine della partita - Anche perchè non perdere contro ...

Mourinho esalta i tifosi della Roma: il messaggio alla Sud dopo il derby Corriere dello Sport

Il tecnico dello Slavia esalta un gesto di Mourinho: "Tiferò Roma nel derby" Corriere dello Sport

Mourinho: «La Juve ha una buona squadra e un allenatore fantastico. E’ normale che…». Le dichiarazioni in conferenza stampa Mourinho nel corso della conferenza stampa post derby tra Lazio e Roma ha ci ...RASSEGNA STAMPA - Andrea Stramaccioni, ex allenatore della Roma e commentatore di Dazn, ha rilasciato un'intervista al Messaggero, in merito al derby in programma oggi ...