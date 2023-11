MotoGP | ultime due piste favorevoli a Bagnaia o Martin? Per entrambi rapporto problematico con Lusail

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il rush finale del Mondiale2023 è entrato definitivamente nel vivo, con Francescoe Jorgeseparati da soli 14 punti in classifica generale in vista delledue tappe della stagione ae Valencia. La sfida per il titolo è ancora incertissima e saranno i dettagli a fare la differenza, come per esempio il feeling e lo storico dei protagonisti sulleche restano da affrontare in calendario. Partiamo dal prossimo GP, che andrà in scena in Qatar nel weekend 17-19 novembre.i pretendenti all’iride hanno uncon il circuito che ospita abitualmente l’opening del campionato, anche se sia Pecco che Jorge sono stati in grado di salire una volta sul gradino più alto del podio nel ...