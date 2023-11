(Di lunedì 13 novembre 2023) In Malesia ha chiuso davanti una Ducati ufficiale. Non quella di Francesco, però, ma la Desmosedici di Enea Bastianini, che a Sepang è tornato sul gradino più alto del podio dopo 419 giorni di digiuno. Era da Aragon 2022 che il riminese nonva. Passato nel team ufficiale di Borgo Panigale a inizio anno, ha avuto una stagione tormentata per gli infortuni al via di stagione in Portogallo — la frattura della scapola destra — e in Catalogna (altre due fratture a caviglia e secondo metacarpo della mano sinistra), che lo hanno tenuto fuori per sette GP di stagione. “Bestia” partiva ultimo nella scorsa gara in Thailandia, ma nella domenica malese con un ritmo irresistibile ha regolato Alex Marquez (secondo e vincitore della Sprint Race di sabato) e risposto alle voci che lo davano lontano dal team ufficiale Ducati nel 2024, per lasciare il posto ...

Bagnaia campioneinse. tutte le combinazioni . Gp Malesia: il grande ritorno della "Bestia" Bastianini. Era un po' che la Ducati ufficiale, quella del Team Lenovo non tirava ...

MotoGP, Bagnaia vince il Mondiale 2023 in Qatar se... Tutte le combinazioni Sky Sport

MotoGp Qatar, Bagnaia vince il Mondiale se... Tutte le combinazioni nel duello con Martin Il Fatto Quotidiano

Senior Ducati management caused a stir at Sepang when they refused to rule out the possibility of Pramac's MotoGP title contender Jorge Martin being moved to the Official team in place of Enea ...Marc Marquez ha ammesso di essere sorpreso dal fatto che la Honda abbia scelto Luca Marini come suo sostituto per la MotoGP 2024 sottolineando come ...