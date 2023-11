MotoGP | i promossi e bocciati del GP di Malesia | Bastianini in versione 2022 | Bagnaia solido | “operazione Bautista” fallimentare

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023)GP2023Enea: quasi un anno dopo il secondo posto dell’ultima edizione, “Bestia” torna sul podio proprio nel GP malese e questa volta sale addirittura sul gradino più alto trovando un clamoroso exploit dopo una stagione da incubo. Tempismo perfetto per il romagnolo, che scaccia via così le voci di un possibile declassamento in Pramac nel 2024. Alex Marquez: eguaglia il miglior risultato della carriera con uno splendido secondo posto, ma dopo la dominante vittoria del sabato nella Sprint pregustava già la sua prima affermazione in. Il suo weekend resta di grande spessore, avendo preceduto entrambi i protagonisti della corsa al titolo, ma si è dovuto arrendere solamente ad unin ...