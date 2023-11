MotoGP | GP Qatar 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 17-19 novembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo avere messo in archivio l’intensodel Gran Premio di Malesia sul tracciato di Sepang, è già tempo di pensare al prossimo, quello del Gran Premio del, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale. Siamo davvero nel rush finale del campionato e tutto sarà in bilico. Dopo quanto visto in Malesia, ci tufferemo nella seconda tappa della tripletta conclusiva della stagione che, com’è ben noto, andrà ad anticipare la gara finale, ovvero il weekend del Gran Premio della Comunitat Valenciana sulla pista intitolata a Ricardo Tormo. L’ultimo atto di una annata indimenticabile e un appuntamento che incoronerà tutti i campioni del mondo. Si gareggerà, come ormai tradizione, sul tracciato di Lusail, in uno scenario meraviglioso ...