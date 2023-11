(Di lunedì 13 novembre 2023) Vincenzo, ex allenatore del Milan, ha parlato della sua avventura in Turchia e del suo rapporto con l'Italia di Luciano

su: " Ci siamo mandati dei messaggi.l'ho avuto come tecnico, è sempre stato il mio preferito. Un top coach che mi auguro da italiano porti la Nazionale agli Europei. ...

Montella: “Spalletti il mio preferito. Spero porti l’Italia all’Europeo” Pianeta Milan

Montella: "Spalletti il mio preferito, spero porti l'Italia all'Europeo. Un giorno tornerò" TUTTO mercato WEB

L'aeroplanino è tornato a volare: Vincenzo Montella è stato intervistato da Sportweek di Gazzetta. Il ct della Turchia ha conquistato già il pass per Euro 2024 e nel frattempo ha pure conquistato i cu ..."Se sogno la Nazionale Assolutamente si. E lo farò fino a che avrò la forza di giocare: è il massimo, ci spero e continuerò. Non si molla". A dirlo è Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli, che no ...