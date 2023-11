Mondiali2026 | Uruguay Due italiani nella lista di Bielsa | torna Suarez

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Convocati i difensori Vina (Sassuolo) e Olivera (Napoli) MONTEVIDEO () - Due giocatori che militano in Italiadei convocati del ct dell', Marcelo, per le gare contro Argentina e Bolivia, valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Tra i 24 in elenco i difenso