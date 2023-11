Mo | Idf bombarda area confine con Libano dopo attacchi Hezbollah

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tel Aviv, 13 nov. (Adnkronos) - Israele stando le zone didelin seguito aglidi. Lo ha riferito l'agenzia Al Wataniya, secondo cui sotto il fuoco dell'artiglieria dell'Idf ci sono gli insediamenti di Teir Hafra, Slmat al-Shaab, Umm al-Tut, Sheikhin e al-Duheira. In precedenza, un'unità sciita avevato con mortai le posizioni dell'esercito israeliano ad Al-Bayad. Successivamente, i droni israeliani hanno attaccato le alture di al-Labbuna e l'insediamento di Blida, da dove erano stati lanciati i missili. Secondo il quotidiano The Times of Israel, ieri 17 civili sono rimasti feriti in seguito all'attacco missilistico dicontro l'insediamento di Dovev, nel nord di Israele.