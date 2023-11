(Di lunedì 13 novembre 2023), 13 nov. (Adnkronos) - Ildidell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi aè rimasto aed entro pochi giorni l'non sarà più in grado di rifornire gli ospedali, rimuovere le acque reflue e fornire acqua potabile. Lo ha detto il capo dell'agenzia, il commissario generale Philippe Lazzarini, precisando che si sta lentamente svuotando ildial confine israeliano contenente "riserve strategiche".

... già in funzione e altri in progetto; bus a biometano avanzato,decarbonizzato di cui ...urbana grazie alla duplice dotazione tecnologica che consente sia la ricarica notturna in, ...

Mo: deposito carburante Unrwa a Gaza a secco La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Mo: deposito carburante Unrwa a Gaza a secco La Svolta

Gaza, 13 nov. (Adnkronos) - Il deposito di carburante dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a Gaza è rimasto a secco ed entro pochi giorni l'Unrwa non sarà più in grado di rifor ...Tri infermieri dell'ospedale di Al-Shifa sono morte mentre "i bombardamenti e gli scontri armati" attorno alla struttura, la più grande di Gaza, si sono ...