Mkhitaryan | «Giochiamo per lo stemma sul petto! Abbiamo imparato»

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha permesso all’Inter di andare alla sosta con la prima posizione in classifica in Serie A. Il giocatore, al termine del 2-0 al Frosinone, parla a Inter TV. PRIMATO GARANTITO – Henrikhcommenta il successo in Inter-Frosinone 2-0: «Dall’anno scorso a questo, da quando sono arrivato, c’era solo una cosa per giocare in questa squadra ossia lottare per lochesul petto. È quello che conta, non mi interessa tanto di fare assist o segnare ma di vincere le partite: è una cosa più importante delle cose individuali. Siamo un gruppo bellissimo, lo dimostriamo ogni partita e vogliamo continuare così. La Juventus prima rivale? Sappiamo che sta lì, l’unica cosa che ha come vantaggio è che non gioca in Europa e gioca una volta a settimana. È quello che può dare un po’ più di forza, ma dopo la ...