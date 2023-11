Misstake | «Sono stata vittima di revenge porn | ho reagito aprendo OnlyFans»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 novembre 2023) La cantante - attivista vuole sensibilizzare su temi come la salute mentale: «Sostituiamo nelle scuole l'ora di religione con una di psicologia». E fermarla è impossibile: non c'è riuscita l'industria musicale «vergognosamente maschilista» e il suo ex che ha provato a diffondere le sue foto di nudo. A chi èdidice: «Reagite e denunciate, non lasciatevi trascinare a fondo»